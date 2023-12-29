Серийный маньяк из Тулуна погиб в зоне спецоперации — СМИ

«Шувалов заключил контракт с ЧВК в апреле этого года и 6 мая прибыл в зону СВО. После подготовки мужчину отправили на линию боевого соприкосновения под Луганском, где он погиб 29 мая. Его смерть подтвердили трое однополчан, которые также отметили, что тело Шувалова забрать не удалось», — передает «Лента.ру».