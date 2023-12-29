Серийный маньяк из Тулуна погиб в зоне спецоперации — СМИ

Серийный маньяк из Тулуна, ранее приговоренный к 24 годам лишения свободы, погиб в зоне проведения спецоперации. Мужчина заключил контракт с ЧВК. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Шувалов заключил контракт с ЧВК в апреле этого года и 6 мая прибыл в зону СВО. После подготовки мужчину отправили на линию боевого соприкосновения под Луганском, где он погиб 29 мая. Его смерть подтвердили трое однополчан, которые также отметили, что тело Шувалова забрать не удалось», — передает «Лента.ру».
Напомним, что в октябре 2021 года Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу о совершении серии тяжких преступлений в отношении жителя Тулуна. Его признали виновным в убийстве двух человек, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Злоумышленнику назначили 24 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.