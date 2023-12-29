С места тройного ДТП под Омском госпитализировали годовалого младенца

По официальной информации, инцидент зафиксирован в четвертом часу дня на местном участке автодороги Омск-Русская Поляна.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота Камри”, женщина 1959 года рождения, двигаясь по автодороге Омск-Русская Поляна, в районе 67-го километра выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем “Джили” под управлением мужчины 1985 года рождения», — обозначили в полиции.
Указано, что сдвинувшийся с запланированной траектории «Джили» вовлек в ДТП еще один автомобиль. Судя по представленным кадрам, изначальное столкновение оказалось практически лобовым: у «Тойоты» словно «зажевало» передний бампер по левой стороне, тогда как у «Джили» часть «переда» рассыпалась осколками по проезжей части.
По официальной информации, в результате массового ДТП пострадало три человека — все они в момент столкновения находились на пассажирских сидениях «Джили». К медикам с места столкновения отвезли годовалую девочку, 13-летнего подростка и 30-летнюю женщину, указано в официальном сообщении.