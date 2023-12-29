С места тройного ДТП под Омском госпитализировали годовалого младенца

Указано, что сдвинувшийся с запланированной траектории «Джили» вовлек в ДТП еще один автомобиль. Судя по представленным кадрам, изначальное столкновение оказалось практически лобовым: у «Тойоты» словно «зажевало» передний бампер по левой стороне, тогда как у «Джили» часть «переда» рассыпалась осколками по проезжей части.