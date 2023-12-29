В Петропавловске произошло тройное убийство, подозреваемые задержаны

28 декабря в 13.25 часов поступило телефонное сообщение о том, что были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти.
Убийство произошло в одном из домов в Рабочем поселке. Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 99 ч.2 п. 1 УК РК (Убийство двух и более лиц).
«Полицейские оперативно установили и задержали двух жителей областного центра. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП г. Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела», — сообщили в пресс-службе областного ДП.
Дело находится на контроле прокуратуры и департамента полиции Северо-Казахстанской области. Согласно статье 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Источником сообщается, что жертвами преступников стали члены одной семьи.