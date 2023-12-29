В Петропавловске произошло тройное убийство, подозреваемые задержаны

«Полицейские оперативно установили и задержали двух жителей областного центра. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП г. Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела», — сообщили в пресс-службе областного ДП.