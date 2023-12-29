Серьёзные ожоги тела получила малышка в частном детском саду в Актау

«В 16:00 часов позвонила заведующая детским садом “Bala Land” и говорит, что моего ребенка чуток обожгли при подмывании. В 18:00 супруг пришел забрать ребенка, и он был в ужасе от увиденного. Вся промежность до поясницы в ожоге с волдырями, левая стопа тоже с ожогом. Придя домой к 19:00 часам, мы, оценив ситуацию, вызвали скорую помощь. Обработав поверхность ожога, дочу забрали в детскую больницу для осмотра специалистом. На месте травматолог снял образовавшиеся волдыри и отправил домой. Выдал запись о термическом ожоге II степени. Не заметив у ребенка на ступне левой ножки волдырь. Мы написали заявление в полицию, надеемся, что заведующая и остальные понесут наказание. У них, видите ли, не стоял на первом плане вызов скорой помощи ребенку, они решили сразу сообщить родителям или же поставить перед фактом», — написала женщина в социальных сетях.