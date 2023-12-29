Пожарные спасли двух детей из задымлённой квартиры в Приморье

Вечером 28 декабря случился пожар в пятиэтажке на улице Пограничная в Находке Приморского края — двух детей из отрезанной дымом квартиры спасли пожарные, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, звонок о возгорании поступил в 20.27, через 8 минут прибыли пожарные. Двое детей находились в квартире на третьем этаже, их вывели сотрудники звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 6.
Горел электрощит на первом этаже, подъезд был сильно задымлён. Огонь повредил площадь 2 кв. метра, никто не погиб и не пострадал. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования.
Всего на ликвидации возгорания работали 12 человек и три единицы пожарной техники.