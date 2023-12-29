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Пожарные спасли двух детей из задымлённой квартиры в Приморье

Дети были в отрезанной дымом квартире на третьем этаже.
Источник: Аргументы и факты

Вечером 28 декабря случился пожар в пятиэтажке на улице Пограничная в Находке Приморского края — двух детей из отрезанной дымом квартиры спасли пожарные, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, звонок о возгорании поступил в 20.27, через 8 минут прибыли пожарные. Двое детей находились в квартире на третьем этаже, их вывели сотрудники звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 6.

Горел электрощит на первом этаже, подъезд был сильно задымлён. Огонь повредил площадь 2 кв. метра, никто не погиб и не пострадал. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования.

Всего на ликвидации возгорания работали 12 человек и три единицы пожарной техники.

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