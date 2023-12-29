В Хабаровском крае преступника впервые лишили российского гражданства

В управление МВД России по Хабаровскому краю приняли решение о лишении гражданства Российской Федерации 25-летнего уроженца Республики Таджикистан, который прибыл в нашу страну в 2018 году. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на такую меру правоохранители пошли в связи преступлением, которое совершил мужчина.
— Летом 2022 года мужчина, находясь в Хабаровске, покушался незаконно сбыть наркотическое средство в крупном и среднем размерах, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством закладок. Его противоправные действия были пресечены полицейскими, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе краевого управления МВД России.
За совершение преступления Индустриальный районный суд Хабаровска вынес ему обвинительный приговор по двум статьям Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 5,5 лет — их он проведёт в колонии строгого режима. После отбытия наказания уже бывший гражданин России будет депортирован в родную страну.