В Хабаровском крае преступника впервые лишили российского гражданства

За совершение преступления Индустриальный районный суд Хабаровска вынес ему обвинительный приговор по двум статьям Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 5,5 лет — их он проведёт в колонии строгого режима. После отбытия наказания уже бывший гражданин России будет депортирован в родную страну.