За серийную кражу телефонов из магазинов осудили хабаровчанина

Мужчина весь март этого года посещал городские торговые центры, заходил в магазины и, выждав момент пока продавец отвлечется, похищал оставленные без присмотра телефоны. В последствии похищенное он продавал. Всего он украл 7 смартфонов на более чем 300 тысяч рублей.