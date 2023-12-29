За серийную кражу телефонов из магазинов осудили хабаровчанина, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Мужчина весь март этого года посещал городские торговые центры, заходил в магазины и, выждав момент пока продавец отвлечется, похищал оставленные без присмотра телефоны. В последствии похищенное он продавал. Всего он украл 7 смартфонов на более чем 300 тысяч рублей.
«Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Центрального района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
При назначении наказания суд учел явку с повинной, добровольное возмещение ущерба всем потерпевшим. И назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года.