Житель Башкирии истек кровью от семи ножевых ранений: убийца не признал вину

По данным пресс-службы инстанции, вечером 13 апреля пьяный подсудимый находился у себя в квартире, куда пришла его знакомая с мужчиной. Между мужчинами произошел конфликт и драка. В какой-то момент хозяин дома схватил кухонный нож и умышленно нанес «гостю» не менее семи ударов по различным частям тела. Пострадавший потерял много крови и скончался на месте преступления. После расправы обвиняемый с ножом в руках направился в сторону своей знакомой и стал ей угрожать убийством, но в итоге женщину не тронул.
Подсудимый не признал свою вину. В суде он заявил, что своей знакомой не угрожал, а также что у него не было умысла убивать мужчину, якобы он защищался.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что житель Башкирии убил бывшую супругу из ревности.