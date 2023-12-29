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Житель Башкирии истек кровью от семи ножевых ранений: убийца не признал вину

Бирский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также в совершении угрозы убийством.
Источник: Башинформ

По данным пресс-службы инстанции, вечером 13 апреля пьяный подсудимый находился у себя в квартире, куда пришла его знакомая с мужчиной. Между мужчинами произошел конфликт и драка. В какой-то момент хозяин дома схватил кухонный нож и умышленно нанес «гостю» не менее семи ударов по различным частям тела. Пострадавший потерял много крови и скончался на месте преступления. После расправы обвиняемый с ножом в руках направился в сторону своей знакомой и стал ей угрожать убийством, но в итоге женщину не тронул.

Подсудимый не признал свою вину. В суде он заявил, что своей знакомой не угрожал, а также что у него не было умысла убивать мужчину, якобы он защищался.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что житель Башкирии убил бывшую супругу из ревности.