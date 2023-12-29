Житель Башкирии истек кровью от семи ножевых ранений: убийца не признал вину

По данным пресс-службы инстанции, вечером 13 апреля пьяный подсудимый находился у себя в квартире, куда пришла его знакомая с мужчиной. Между мужчинами произошел конфликт и драка. В какой-то момент хозяин дома схватил кухонный нож и умышленно нанес «гостю» не менее семи ударов по различным частям тела. Пострадавший потерял много крови и скончался на месте преступления. После расправы обвиняемый с ножом в руках направился в сторону своей знакомой и стал ей угрожать убийством, но в итоге женщину не тронул.