В Джизаке отец жестоко издевался над ребенком

В социальных сетях распространились видео, на которых мужчина грубо обращается с младенцем, ставя под угрозу его жизнь и здоровье. Мужчина, который, как выяснилось, является отцом, подкидывал ребенка на несколько метров, держал вниз головой и тряс. При этом, у младенца имелись синяки на лице и теле. На видео видно, что подросший ребенок начинал плакать при виде отца.
Как сообщили в пресс-службе омбудсмана, мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 110 (Истязание) и ст. 112 (Угроза убийством или применением насилия) УК РУз.