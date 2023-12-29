В Джизаке отец жестоко издевался над ребенком

В социальных сетях распространились видео, на которых мужчина грубо обращается с младенцем, ставя под угрозу его жизнь и здоровье. Мужчина, который, как выяснилось, является отцом, подкидывал ребенка на несколько метров, держал вниз головой и тряс. При этом, у младенца имелись синяки на лице и теле. На видео видно, что подросший ребенок начинал плакать при виде отца.