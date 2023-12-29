Человек погиб в пожаре в шестикомнатной квартире в Петербурге

Ночь на 29 декабря прошла неспокойно на Васильевском острове в Петербурге. Там загорелась шестикомнатная квартира в доме 16 по 15-ой линии. На место вызвали спасателей, и они эвакуировали из опасной зоны семь жильцов. К сожалению, во время тушения выяснилось, что один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.