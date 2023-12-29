Человек погиб в пожаре в шестикомнатной квартире в Петербурге

Ночь на 29 декабря прошла неспокойно на Васильевском острове в Петербурге. Там загорелась шестикомнатная квартира в доме 16 по 15-ой линии. На место вызвали спасателей, и они эвакуировали из опасной зоны семь жильцов. К сожалению, во время тушения выяснилось, что один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
— Информация о пожаре в Василеостровском районе поступила в экстренные службы в 01:12. В квартире обгорела обстановка на площади 13 квадратных метров. Огнеборцы потушили возгорание в 02:04, — добавили в ведомстве.
Уточняется, что на месте работали три пожарных машины и 15 спасателей.
Ранее spb.kp.ru писал, что мощный пожар произошел в коммуналке на Московском проспекте в Северной столице. Никто не пострадал, но в квартире сильно обгорела кухня, одна комната и общий коридор.