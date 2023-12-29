УФСБ в Перми выявило мошенника на крупном заводе

«Виновный похитил денежные средства, выделенные предприятию в рамках гособоронзаказа. Вводя в заблуждение подчиненных сотрудников, он незаконно начислял им премии и стимулирующие выплаты. Впоследствии деньги изымались под предлогом необходимости формирования фонда, из которого оплачивались совместные корпоративные мероприятия и благоустройства заводской территории», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
Такая схема действовала с июля 2020 по август 2022 года. Всего сотрудником завода было похищено более 1,5 млн рублей. Мотовилихинский районный суд признал руководителя подразделения предприятия виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам и пяти месяцам колонии общего режима. Также виновный обязан выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.