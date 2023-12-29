Более 12 млн тенге украл чиновник в ЗКО

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 189 УК РК с последующим направлением в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для производства досудебного расследования, после окончания которого дело направлено в суд. Приговором суда сотрудник акимата осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры ЗКО 29 декабря 2023 года.