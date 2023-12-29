Суд в третий раз начал рассмотрение уголовного дела пермской чиновницы

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).



По версии следствия и прокуратуры, в результате бездействия госпожи Муравьевой в Мотовилихинском районе возникла критическая ситуация с численностью безнадзорных собак. Это привело к тому, что в марте 2020 года рядом с домом по ул. Клыкова, 18 животные загрызли насмерть 58-летнюю Татьяну Емельянову.



Осенью 2021 года Ленинский райсуд оправдал госпожу Муравьеву в связи с отсутствием состава преступления. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом общей юрисдикции. В результате дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Перми. В ходе прений сторона гособвинения предлагала приговорить Ольгу Муравьеву к трем годам колонии-поселения. Сама госпожа Муравьева категорически отрицала вину. В феврале 2023 года Ленинский райсуд снова оправдал подсудимую по делу о гибели женщины при нападении собак. 18 октября кассационная инстанция в Челябинске отменила оправдательный приговор госпожи Муравьевой.