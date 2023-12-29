В Самаре загорелся керамзитный завод в Кировском районе

В Самаре ночью в пятницу, 29 декабря, загорелся керамзитный завод на улице Литвинова. Черный столб дыма поднялся над зданием.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, о возгорании в Кировском районе сообщили в 00:29. Специалисты несколько часов боролись с огнем, охватившем 350 квадратных метров.
Известно, что загорелась установка по производству полимерной пленки и уже готовая продукция. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. В целях безопасности из здания эвакуировали 13 человек. Ликвидировали пожар в 06:15.
Для тушения крупного пожара привлекли 105 человек и 37 единиц спецтехники. Причина возгорания пока неизвестна.