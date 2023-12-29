В ночном пожаре в Волгоградской области погибли двое детей и их мама

Ночью 29 декабря в Калаче-на-Дону произошла страшная трагедия. Пожар в частном доме в переулке Буденного унес жизни трех человек — женщины и ее детей. Еще один ребенок был спасен, сейчас за его жизнь борются врачи.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 0.02. Горел частный дом размером 8 на 8 метров по всей площади. Огонь был потушен в 0.05.
Погибли 34-летняя женщина и ее годовалая дочь и 6-летний сын. Еще одного ребенка, которому 2 года, спасли пожарные. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом. Следователи завели уголовное дело о гибели трех человек. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
— Несовершеннолетний 2021 года рождения доставлен в больницу из-за отравления угарным газом. Отец семьи, а также совершеннолетний ребенок в результате пожара не пострадали, поскольку на момент возгорания в доме их не было, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.
Предварительной причиной пожара был назван аварийный режим работы электропроводки.
— ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Быть предельно внимательными при обращении с электро-, газовым и печным оборудованием. В случае возникновения пожара звоните по телефону 101, — обратились к волгоградцам в спасательном ведомстве.