Убийство 7-летней девочки в Алматы: в суде выступили свидетели

Напомним, сегодня подсудимой вызвали «скорую» в суд. Врачи подтвердили, что женщина не может давать показания сегодня. Ранее состоялся очередной судебный процесс по делу. На суде выступил отец погибшей девочки. Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. О смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой. Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Суд по делу начался 7 ноября.