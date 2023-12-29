Убийство 7-летней девочки в Алматы: в суде выступили свидетели

Свидетели участвуют в деле онлайн. Во время судебного заседания по ходатайству стороны защиты допросили работницу аптеки. Туда, по показаниям отца погибшей девочки, он отправился за нашатырным спиртом, после того как вернулся домой и увидел умирающую дочь. Отец ранее сообщал, что купил там нашатырный спирт и отправился домой. Но аптекарь его слова опровергла.
«Нет, не покупал. Мужчины у нас не покупают. Это редкость, в основном, женщины берут», — заявила работница аптеки.
После был допрошен следователь, который дежурил в день смерти девочки, выезжал на место преступления и производил осмотр. Адвокат задавала ему вопросы касательно протокола осмотра, где записаны две разные фамилии следователей, а также почему не внесен судмедэксперт и нет его подписи.
По словам свидетеля, судмедэксперт на месте преступления присутствовал, но почему он не записан в протоколе, бывший следователь не помнит. В ходе допроса росло недовольство адвоката из-за того, что бывший следователь не помнит деталей того дня. А сами процедуры, проводимые на месте преступления, совершались с нарушениями, заявила адвокат. Свидетель просил правозащитницу сбавить тон, успокоиться ее призывал и судья. А прокурор в ходе полемики получил замечание от судьи. Показания подсудимой будут заслушаны на следующем заседании, которое состоится 17 января.
Напомним, сегодня подсудимой вызвали «скорую» в суд. Врачи подтвердили, что женщина не может давать показания сегодня. Ранее состоялся очередной судебный процесс по делу. На суде выступил отец погибшей девочки. Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. О смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой. Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Суд по делу начался 7 ноября.