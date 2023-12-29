Силовики задержали представителя «Узэнергоинспекции», который требовал 100 тысяч долларов за свои услуги

По информации Генпрокуратуры, должностное лицо требовало у двух предпринимателей 100 тысяч долларов за свою помощь в возобновлении деятельности одной автозаправочной станции и получении лицензии для другой АЗС. Также представитель инспекции обещал оповещать их о проверках контролирующих органов в 2024 году..