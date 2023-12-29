В деле экс-мэра Екатеринбурга Контеева двое из трех судей заявили о самоотводе

Напомним, экс-чиновник обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). За эти преступления в июле суд назначил ему 13 лет в колонии строгого режима. В 2014 году Виктору Контееву были предъявлены такие же обвинения за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам, тогда его приговорили к 18 годам лишения свободы. С учетом 18-летнего срока, который он получил в 2014 году, бывший чиновник суммарно проведет в заключении 21 год. До уголовного преследования Виктор Контеев работал в администрации Екатеринбурга, с 2000 года занимал должность вице-мэра.



«В суде мы доказали, что у нас нет никакого покушения на убийство, сам факт преступлений тоже не доказан. За эти преступления осуждено порядка 10 человек, и в рассмотрении дела одного из них, участвовали двое судей из этого состава. Они пришли к выводу, что состав преступления есть, а мы убедительно доказали, что состава нет», — рассказал «Ъ-Урал» Сергей Колосовский. По его словам, поскольку судьи не могут пересматривать свое же решение, они заявили о самоотводе.



Следующее заседание состоится 24 января в Свердловском областном суде в новом судебном составе.