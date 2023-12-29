Замерзающим жителям Москаленского района включат газ после новогодних праздников

«Внутрипоселковые газопроводы на сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию. Буквально вчера был подписан Ростехнадзором акт законченного строительством объекта и с сегодняшнего дня он принят в эксплуатацию. Сразу после новогодних праздников будет начата работа по запуску газа в жилые дома», — отчитался перед губернатором Александр Ряполов.