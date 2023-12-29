Замерзающим жителям Москаленского района включат газ после новогодних праздников

Сегодня, 29 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал с рабочим визитом в Москаленском районе. Одним из самых главных вопросов, к которым обратились местные жители к губернатору, была газификация населённых пунктов.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, глава района Александр Ряполов обещал местным жителям запуск газопровода ГРС-24 «Шефер» — д. Северное — п. Помурино — с. Элита" ещё осенью. Многие местные жители понадеялись на обещания главы и, оснастив свои дома дорогостоящим газовым оборудованием, не стали запасаться углём и дровами для печного отопления. Однако это доверие в итоге слишком дорого обошлось местным жителям.
В обещанные сроки газ запущен не был. Сначала сроки сдвигались до 1 декабря, затем — до 15 декабря. Согласно последним обещаниям — тепло в дома сельчан должно было быть запущено до Нового года, 29 декабря.
Сельчанам в сильные морозы пришлось в спешном порядке тратить не малые суммы на покупку дров. При этом из-за высокого спроса, очередь на поставку дров до сих пор составляет до двух недель.
На сегодняшней встрече губернатора Омской области Виталия Хоценко с жителями Москаленского района Александр Ряполов заявил, что до Нового года запустить газ в сёла не успеют.
«Внутрипоселковые газопроводы на сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию. Буквально вчера был подписан Ростехнадзором акт законченного строительством объекта и с сегодняшнего дня он принят в эксплуатацию. Сразу после новогодних праздников будет начата работа по запуску газа в жилые дома», — отчитался перед губернатором Александр Ряполов.
В ответ на это Виталий Хоценко с горечью пошутил, что ему нужно было приехать в Москаленский район пораньше.