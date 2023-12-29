Мужчина и женщина внезапно погибли в Приморском районе Петербурга

Два человека погибли в Приморском районе Петербурга при загадочных обстоятельствах. Сначала жители дома 20/2 по проспекту Авиаконструкторов нашли на лестничной клетке мужчину, который не подавал признаков жизни. Ему вызвали скорую помощь, но медики, к сожалению, уже ничем не могли ему помочь. А когда на место приехали правоохранители, то в расположенной рядом квартире нашли тело женщины. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».