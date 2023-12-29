Мужчина и женщина внезапно погибли в Приморском районе Петербурга

Два человека погибли в Приморском районе Петербурга при загадочных обстоятельствах. Сначала жители дома 20/2 по проспекту Авиаконструкторов нашли на лестничной клетке мужчину, который не подавал признаков жизни. Ему вызвали скорую помощь, но медики, к сожалению, уже ничем не могли ему помочь. А когда на место приехали правоохранители, то в расположенной рядом квартире нашли тело женщины. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Все произошло около 19 часов 28 декабря. Погибшей женщиной оказалась 41-летняя хозяйка квартиры. А мужчине было 50 лет, он проживал на Планерной улице. На их телах нет признаков насильственной смерти, — уточнил источник.
По всей видимости, паре стало плохо, и мужчина вышел на лестничную клетку, чтобы позвать на помощь, но не успел. Тела направили в морг для установления причины смерти. Предварительно, они могли погибнуть от отравления.