В уголовном деле о перебоях с теплом в Находке фигурирует «Примтеплоэнерго»

Напомним, с начала отопительного сезона в Находке произошли многочисленные аварии на теплосетях. В результате тысячи жителей многоквартирных домов и социальные объекты длительное время оставались без тепла. Некоторые детские сады вынуждены были закрыться, а школы перешли на дистанционное обучение.