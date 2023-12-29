В уголовном деле о перебоях с теплом в Находке фигурирует «Примтеплоэнерго»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о перебоях теплоснабжения Находкинского городского округа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
«По версии следствия, сотрудники КГУП “Примтеплоэнерго”, надлежащим образом не обеспечили предоставление коммунальной услуги — теплоснабжение в многоквартирные дома и социальные учреждения на территории города Находка, что привело к снижению температуры в помещениях в зимний период времени», — сообщают в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, организованной краевой прокуратурой.
Напомним, с начала отопительного сезона в Находке произошли многочисленные аварии на теплосетях. В результате тысячи жителей многоквартирных домов и социальные объекты длительное время оставались без тепла. Некоторые детские сады вынуждены были закрыться, а школы перешли на дистанционное обучение.