Убит на СВО? Что известно о тулунском маньяке, о гибели которого пишут СМИ

Подтверждений о смерти во время боевых действий на СВО тулунского маньяка Павла Шувалова нет, да и вряд ли будут. Насильник, за которым числятся десятки жертв, завербовался в штурмовики одной из частных военных компаний и погиб на Луганщине ещё 29 мая 2023 года (по некоторым данным). Тело его не найдено. В ГУ ФСИН по Иркутской области корреспонденту АиФ ответили, что информацией о гибели Шувалова на СВО не располагают. Кто же такой был маньяк, поиски которого длились почти 20 лет?
«У нас орудует маньяк»
Слухи о сексуальном маньяке, который ловит и под угрозой ножа насилует женщин, шли по Тулуну с 90-х. Но кто в них особо верил? В полиции заявления были, но везде шла речь словно о разных, непохожих друг на друга людях — кто считал, что нападавшему было 40, кто — что 65 лет, кто вспоминал кепку, кто запах солярки. И так тридцать лет подряд! Дела никто не объединял, а в серию верить не хотелось. И так, пока за дело не взялись профессионалы, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. В состав группы вошли наиболее опытные следователи СК России и оперативные работники ГУ МВД России по Иркутской области.
«Они не только составили портрет предполагаемого преступника, но и объединили с помощью сравнения генетических образцов насильника десятки разных дел в одно, — рассказывают в СК региона. — Так и выяснилось, что за ними в самом деле стоит один человек».
Насильник особой изобретательности не проявлял и ловил своих жертв, приставляя к горлу нож, в районе заброшенного детского сада или автовокзала.
«Запах солярки, простая промасленная одежда — на всё это указывали потерпевшие», — рассказывал сразу после задержания следователь по особо важным делам СК по Иркутской области Евгений Карчевский.
Да, только до этого ни простая одежда, ни коричневая кепка, ни усы, ни запах солярки не считались чем-то особенным. Просто потому, что под эти характеристики подпадали почти все водители грузовиков в Тулуне. А следователи из опергруппы «зацепились» за эти «мелочи».
«От данного человека также был получен соответствующий образец и по его результатам подозреваемый был установлен», — поделился механикой раскрытия этого преступления старший следователь-криминалист ГУК СК РФ Михаил Чуднов.
Конечно, это всё только выглядит легко. На самом деле при расследовании этого дела только генетических экспертиз провели больше 1000 генетических экспертиз разной сложности, исследовано 15 тысяч образцов эпителия, допрошено 15 тысяч (!!!) свидетелей.
«По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории города Тулуна Иркутской области, — сообщали в СК. — В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме — под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места».
В двух убийствах и 27 нападениях на женщин он признался сам. Как говорится, «пошёл на контакт со следствием». Правда, тулунский маньяк клялся и божился, что двух женщин убил случайно — мол, так получилось. Обе погибших яростно сопротивлялись и кричали — возможно, поэтому и убил.
За решётку на 24 года
В суде не удалось доказать изнасилования, совершённые в прошлом веке — тут на руку маньяку сыграло наводнение, которое в буквальном смысле смыло все следы. Но эпизодов и без того хватило на максимальный срок (дальше — только пожизненное).
"Судом установлено, что мужчина в период с 2000 по 2019 годы совершил ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также убийства женщин, сопряженные с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, на территории города Тулуна, — сообщили в ноябре 2021 года в Иркутском областном суде. — Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
Срок 53-летний Шувалов был отправлен отбывать в одну из колоний Иркутской области. К лету 2022 года, когда тулунский маньяк отправился в часть, ему оставалось сидеть ещё больше 20 лет.