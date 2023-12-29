Убит на СВО? Что известно о тулунском маньяке, о гибели которого пишут СМИ

Слухи о сексуальном маньяке, который ловит и под угрозой ножа насилует женщин, шли по Тулуну с 90-х. Но кто в них особо верил? В полиции заявления были, но везде шла речь словно о разных, непохожих друг на друга людях — кто считал, что нападавшему было 40, кто — что 65 лет, кто вспоминал кепку, кто запах солярки. И так тридцать лет подряд! Дела никто не объединял, а в серию верить не хотелось. И так, пока за дело не взялись профессионалы, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. В состав группы вошли наиболее опытные следователи СК России и оперативные работники ГУ МВД России по Иркутской области.