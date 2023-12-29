Суд отклонил апелляцию блогера Олимжона Хайдарова, приговор оставлен без изменения

Напомним, что 1 декабря 2023 года Ферганский районный суд по уголовным делам вынес приговор по делу блогера Олимжона Хайдарова, который признан виновным по пункту «а» частям 2 и 3 статьи 139 (клевета), пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление) и пункту «б» части 2 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса. Его приговорили к лишению свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима.