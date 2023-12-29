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Суд отклонил апелляцию блогера Олимжона Хайдарова, приговор оставлен без изменения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ферганский областной суд не удовлетворил апелляцию Олимжона Хайдарова. Приговор о лишении свободы на 8 лет остался неизменным, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сегодня 28 декабря была рассмотрена апелляция, поданная адвокатом блогера Олимжона Хайдарова на решение Ферганского районного суда от 1 декабря 2023 года. По решению апелляционной комиссии Ферганского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

После вступления приговора в законную силу Бюро принудительного исполнения поручено заблокировать все каналы, страницы и группы, которые вел блогер Хайдаров в социальных сетях.

Напомним, что 1 декабря 2023 года Ферганский районный суд по уголовным делам вынес приговор по делу блогера Олимжона Хайдарова, который признан виновным по пункту «а» частям 2 и 3 статьи 139 (клевета), пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление) и пункту «б» части 2 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса. Его приговорили к лишению свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима.

По данным следствия, Хайдаров размещал в социальных сетях негативные статьи о ремонтных работах, проводимых в торговом комплексе «Кукон истиклол», оказывал давление на предпринимателей и шантажировал руководителей торгового комплекса, вымогая 10 тысяч долларов в обмен на нераспространение критических статей в интернете.