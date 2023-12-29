Жителя Кубани задержали за попытку пойти добровольцем в ВСУ

«Житель Кубани инициировал контакт с представителем украинского военизированного объединения, которое набирало и готовило добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — отметили в пресс-службе УФСБ по региону.
Мужчину подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористического формирования и госизмене. В этом ему помогал вербовщик с Украины, который выслал ему маршрут пересечения границы. При попытке выехать из России мужчину задержали.
Сейчас правоохранители изучают контакты мужчины и собирают доказательства.