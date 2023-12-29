Жителя Кубани задержали за попытку пойти добровольцем в ВСУ

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирался выехать на Украину и там вступить в одно из военных формирований. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Кубани, соединение, куда планировал попасть мужчина, в России признано террористическим.