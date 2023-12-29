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Жителя Кубани задержали за попытку пойти добровольцем в ВСУ

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирался выехать на Украину и там вступить в одно из военных формирований. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Кубани, соединение, куда планировал попасть мужчина, в России признано террористическим.
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Источник: РИА "Новости"

«Житель Кубани инициировал контакт с представителем украинского военизированного объединения, которое набирало и готовило добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — отметили в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчину подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористического формирования и госизмене. В этом ему помогал вербовщик с Украины, который выслал ему маршрут пересечения границы. При попытке выехать из России мужчину задержали.

Сейчас правоохранители изучают контакты мужчины и собирают доказательства.

ФСБ