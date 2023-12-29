«Лискинский стрелок» и коррупционер-экс-ректор: ТОП самых громких приговоров в Воронеже в 2023 году

В 2023 году воронежские суды вынесли приговоры по нескольким резонансным процессам, которые обсуждали не один месяц. Так, пожизненный срок получил «Лискинский стрелок» Виктор Мирской, по 19 лет лишения свободы — убийцы студентки из Борисоглебска, 17 на двоих парни, готовившие теракт на электроподстанции. Ну и, конечно же, применялись уголовные статьи к любителям фейков об СВО и российской армии.
ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО И РАЗГРОМЛЕННЫЙ РОВД ИЗ-ЗА… КОРОВЫ.
Воронежский областной суд 20 июля поставил точку в резонансном деле о жестокой расправе над семьей в селе Волчанское Каменского района. Жертвами стали 59-летняя женщина, ее 19-летний сын и 5-летний внук. Их расстрелял спящими в сентябре 2021 года бывший местный егерь, 55-летний Виктор Мирской. Его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Причиной убийства стал бытовой конфликт. Виктор Мирской не простил, что проданную им корову «для молока», новые хозяева забили на мясо, поэтому замыслил расправу. И подготовился к ней основательно. В тот трагический день надел камуфляжный костюм, каску, берцы, захватил оружие — два карабина, ружье, с десяток ручных гранат, самодельную взрывчатку. Дом свой заминировал, сел в перекрашенную заранее «Ниву» и отправился к дому односельчан.
После расправы приехал в город Лиски и напал на районный отдел полиции: взорвал входную дверь (из-за чего получил осколочное ранение голени сотрудник ППС), открыл огонь в ОМВД и забросал помещение самодельными гранатами. А затем снова сел в автомобиль и попытался скрыться, выехав сторону города Острогожска. Вскоре машина была замечена в соседнем Подгоренском районе. При задержании Мирской был ранен, его жизнь спасли. Проведенная в ходе следствия медэкспертиза показала, что мужчина вменяем. Вину свою на суде он хоть и признал, но ни о чем не сожалел, разве только об убийстве пятилетнего мальчика. Поэтому присяжные вынесли вердикт: виновен.
СТУДЕНТКУ ИСКРОМСАЛИ И БРОСИЛИ В ОВРАГЕ.
Также с участием присяжных заседателей проходил процесс над тремя убийцами 20-летней студентки Насти из Борисоглебска. Они единогласно пришли к заключению, что Дмитрий К., Владимир К. и Андрей Ш. не заслуживают снисхождения.
Трагедия произошла 7 сентября, 2020 года. Двое жителей Борисоглебска и уроженец Волгоградской области, выманили Анастасию из общежития якобы на прогулку и обманом увезли ее в Новохоперский район. Изначально они знали, что у студентки на банковской карте есть крупная сумма денег. Жестоко расправившись с девушкой (на ее теле насчитали 31 ножевое ранение и 6 ударов арматурой), они похитили у нее карту, мобильный телефон и сняли золотое кольцо с пальца. А тело попросту спрятали в овраге на окраине села Озерное. Чтобы студентку не скоро нашли, забросали ее ветками и травой.
Оказалось, парни действовали в рамках разработанного плана. Поскольку именно Андрей Ш., хорошо знакомый с девушкой, и пригласил ее на прогулку и приехал за ней на машине. А двое других приятелей следовали за ними на такси.
… Поиски Насти длились трое суток. Ее тело нашли в 371 метре от ближайшего сельского дома. Попались молодчики, когда стали снимать деньги с ее карты. А один даже отнес в ломбард кольцо.
ЗАСТИГЛИ ВРАСПЛОХ: БРАКОНЬЕР РАССТРЕЛЯЛ ДИРЕКТОРА РЫБХОЗА.
Убийство, надо сказать бессмысленное, из разряда «че то накатило». ЧП произошло в августе 2022 года. Директор рыбхоза дежурил у частного пруда в селе Старая Ольшанка, когда заметил на берегу водоема незнакомца-браконьера, ловившего рыбу сетями. Подошел к нему, потребовал прекратить. На высоких тонах мужчины стали ругаться. А затем браконьер просто выхватил самодельный пистолет, выстрелил в предпринимателя и скрылся.
Пуля попала директору в грудь. Находившиеся неподалеку охранники повезли его в больницу, но не успели — он умер в дороге. Спустя месяц подозреваемый был задержан. Оказался местным жителем, периодически торговавшим рыбой на рынке. Он признался, что выстрелил, потому что «был застигнут в врасплох», а убивать… Нет, убивать не хотел. И итоге суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.
7,5 ЛЕТ БЫВШЕМУ РЕКТОРУ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО.
Бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного спустя несколько лет разбирательств в начале 2023-го признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4, ст. 159 УК РФ). Его отправили в колонию общего режима на пять лет и обязали выплатить штраф — 1 млн рублей.
Суд установил, что бывший глава вуза выписывал премии подчиненным, а часть денег те добровольно возвращали ректору в карман. Ущерб за пять с половиной лет составил аж 58 млн рублей. Дело рассматривали долго, одних свидетелей — 182 человека. Это, кстати, те, кто перечисляли ему средства. Однако Колодяжный с версией силовиков не согласился и вину до последнего не признал.
А вот с приговором были не согласны прокуроры. В итоге Кололодяжному «добавили» и наказание увеличилось до 7,5 лет.
ПОШЕЛ ПАРОВОЗОМ.
Вынес решение суд и в отношении бывшего вице-спикера гордумы Воронежа Алексея Пинигина, который также за коррупцию получил 2 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей.
О его махинациях стало известно, когда под уголовное дело попал директор воронежского ООО «КМ-Строй». Компания получила многомиллиардный контракт на строительство школы в Грибановском районе. Образовательное учреждение возвели, только вот прокуратура выявила, что оно не отвечает требованиям противопожарной безопасности. Иными словами, на стройматериалах бессовестно сэкономили. За содействием в приемке и оплате выполненных работ бизнесмен обратился к вице-спикеру.
В итоге Алексей Пинигин взял 7,7 млн рублей, а поскольку у него не было никаких рычагов, которые помогли бы решить проблему предпринимателя, то попросту смошенничал.
ТЕРАКТЫ, ЭКСТРЕМИСТСКИЕ КОММЕНТАРИИ И ФЕЙКИ.
2023 год внес свои коррективы в российскую судебную практику. Стали применяться статьи о теракте и за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Да и приговоры, надо сказать, не маленькие.
Так, в Воронежской области двоих парней 19 и 23 лет, которые пытались поджечь трансформаторную будку в бобровском селе Хреновое, приговорили к 17 годам тюрьмы за попытку теракта. Оказалось, молодые люди еще и являются сторонниками запрещенной в России террористической организации.
В ночь на 24 сентября 2022 года парни приехали к электроподстанции, взяв с собой сменную одежду для конспирации и четыре бутылки с зажигательной смесью. Совершить теракт не удалось, их задержали сотрудники полиции и ФСБ. А ранее они же попытались поджечь автомобиль с буквой Z и сожгли машину, принадлежащую представителю этнической группы, к которой молодые люди относились негативно. Девятнадцатилетнего парня приговорили к 9 годам лишения свободы, 23-летнего — к 8 годам.
Появились приговоры и за экстремистские комментарии и фейки в соцсетях. В основном злоумышленникам выносят условные приговоры и назначают штрафы. Ну, а за повторное преступление может быть и реальный приговор. Так, воронежца признали виновным и наказали условным сроком на полтора года. Он агрессивно высказывался в соцсетях против власти и госслужащих. Также он был враждебно был настроен против военных, которые принимают участие в спецоперации.
В суде горожанин признал вину полностью. Помимо условного срока, его на два года лишили права заниматься работой, связанной с размещением обращений и комментариев в соцсетях.