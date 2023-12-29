«Лискинский стрелок» и коррупционер-экс-ректор: ТОП самых громких приговоров в Воронеже в 2023 году

После расправы приехал в город Лиски и напал на районный отдел полиции: взорвал входную дверь (из-за чего получил осколочное ранение голени сотрудник ППС), открыл огонь в ОМВД и забросал помещение самодельными гранатами. А затем снова сел в автомобиль и попытался скрыться, выехав сторону города Острогожска. Вскоре машина была замечена в соседнем Подгоренском районе. При задержании Мирской был ранен, его жизнь спасли. Проведенная в ходе следствия медэкспертиза показала, что мужчина вменяем. Вину свою на суде он хоть и признал, но ни о чем не сожалел, разве только об убийстве пятилетнего мальчика. Поэтому присяжные вынесли вердикт: виновен.