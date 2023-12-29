Дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекратили

«Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (2 ст. 198 УК РФ)», — сказал собеседник агентства.
Однако Чекалины остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании средств в особо крупном размере.
По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
Накануне с блогеров также были сняты все ограничения, и они вернулись в свои соцсети после девятимесячного молчания.