Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекратили

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) прекращено, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
Источник: © РИА Новости

«Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (2 ст. 198 УК РФ)», — сказал собеседник агентства.

Однако Чекалины остаются обвиняемыми по второму делу — об отмывании средств в особо крупном размере.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Накануне с блогеров также были сняты все ограничения, и они вернулись в свои соцсети после девятимесячного молчания.

налоги