Новосибирец сообщил о ядерной бомбе в квартире из-за обиды на полицейских

Житель Новосибирска угрожал взорвать жилой дом из-за того, что ему не помогли найти жену.
Новосибирец Денис Д. в алкогольном состоянии позвонил в полицию и сообщил, что у него в квартире находится плутониевая бомба в натриевой оболочке.
Как выяснил Сиб.фм, Денис находился один у себя дома на улице Романтиков и пытался с помощью 112 установить местонахождение своей супруги, так как ей долгое время не мог дозвониться и стал переживать. По экстренному номеру ему порекомендовали позвонить в полицию.
Тогда сибиряк набрал 102, но, по его словам, ему там посоветовали искать жену самостоятельно. Мужчина сильно обиделся из-за ответа и набрал в службу ГУВД повторно. Сотруднику полиции он сообщил, что у него в квартире находится ядерная бомба. В распоряжении Сиб.фм оказался текст расшифрованного звонка.
«У меня плутониевая бомба, эээ… натриевая оболочка. У меня в доме плутониевая бомба», — говорил мужчина дежурному по телефону.
Помимо этого, он назвал свой точный адрес, куда и нагрянули полицейские. В ходе обысков никаких взрывчатых веществ, а тем более ядерной бомбы, у Дениса обнаружено не было.
В ходе дознания мужчина пояснил, что целый год был «закодирован» и закончил принимать антидепрессанты. В день сообщения о бомбе выпил пиво и водку, от чего, по его словам, он вышел из психического равновесия. Кроме этого, не мог дозвониться до жены.
На суде он полностью признал вину и раскаялся. Ленинский районный суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Мужчине в период исполнения наказания нельзя выезжать за пределы города и менять место жительства.