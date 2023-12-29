Новосибирец сообщил о ядерной бомбе в квартире из-за обиды на полицейских

В ходе дознания мужчина пояснил, что целый год был «закодирован» и закончил принимать антидепрессанты. В день сообщения о бомбе выпил пиво и водку, от чего, по его словам, он вышел из психического равновесия. Кроме этого, не мог дозвониться до жены.