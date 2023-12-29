Белорус отвлекся на кофе и забыл в магазине около $10 тысяч, а деньги забрали

Инцидент произошел с гродненцем в продуктовом магазине. Мужчина сделал покупки и захотел выпить чашку кофе из торгового автомата. Делая напиток, мужчина положил барсетку с крупной суммой наличности на стойку. А потом так и ушел: с кофе, покупками, но без барсетки, где были 1000 евро и 8000 долларов. Забытую барсетку урядом с кофе-автоматом заметил и забрал 39-летний посетитель магазина.