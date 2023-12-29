Белорус отвлекся на кофе и забыл в магазине около $10 тысяч, а деньги забрали

В Гродно 40-летний белорус потерял в магазине около 10 тысяч долларов, когда отвлекся на кофе. Подробности сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел с гродненцем в продуктовом магазине. Мужчина сделал покупки и захотел выпить чашку кофе из торгового автомата. Делая напиток, мужчина положил барсетку с крупной суммой наличности на стойку. А потом так и ушел: с кофе, покупками, но без барсетки, где были 1000 евро и 8000 долларов. Забытую барсетку урядом с кофе-автоматом заметил и забрал 39-летний посетитель магазина.
Дома гродненец заметил, что потерял барсетку с деньгами, и позвонил в милицию. Однако даже не сразу мужчина смог вспомнить, где именно он ее оставил. Найти пропажу удалось благодаря камере видеонаблюдения в магазине, также на видео попал и подозреваемый в краже.
Недобропорядочного покупателя, который присвоил чужую барсетку, показали сотрудникам магазина. Когда через несколько дней он снова пришел за покупками, его задержали.
За это время фигурант успел потратить только небольшую часть из найденной суммы, все остальные деньги изъяты. Известно, что ранее мужчина судим не был, его действиям дается правовая оценка.