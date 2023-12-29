Что известно о серии взрывов на Украине

В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Первые сообщения
Воздушная тревога в Сумской и Харьковской областях была объявлена незадолго до 23:00 мск четверга. В течение часа она распространилась на Николаевскую, Одесскую и Черниговскую области.
Первые взрывы были зафиксированы после полуночи в Одессе и Черноморске, их слышали и в других населенных пунктах Одесской области, сообщило издание «Страна».
Около 01:00 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областях, а также в самом Киеве, после 02:00 мск — в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях, спустя еще час — в Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
После 04:00 мск тревогу распространили на Волынскую, Львовскую и Тернопольскую области на западе Украины.
В некоторых регионах после отмены предупреждения об угрозе с воздуха оно неоднократно объявлялось вновь. После 08:00 мск воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она действовала более двух часов.
Киев
В Киеве взрывы зафиксировали после 08:00 мск, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. После 09:00 мск власти заявили о новой серии взрывов.
Как сообщили ТАСС очевидцы, столбы дыма поднимаются, в частности, в Соломенском и Шевченковском районах, взрывы звучали в районе военного завода «Артем».
Позднее власти сообщили о горящих складах в Подольском и Шевченковском районах. По их данным, площадь возгорания в первом случае достигла 3 тыс. кв. м.
По словам Кличко, в Киеве прекращала работу одна из центральных станций метро — «Лукьяновская». Позднее метрополитен возобновил работу в штатном режиме.
Львов и Харьков
Во Львове произошло несколько серий взрывов — о них сообщалось после 05:00 мск, около 05:30 мск, после 09:00 мск и 10:00 мск. Мэр города Андрей Садовой заявил о «возгорании на объекте критической инфраструктуры».
В Харькове первые два мощных взрыва произошли около 06:00 мск, сообщило агентство Укринформ. Харьковский мэр Игорь Терехов писал о новых сериях взрывов после 08:00 мск и после 09:00 мск.
Терехов сообщал о перебоях с электроснабжением транспорта и повреждении производственного предприятия.
Другие города
По информации украинских изданий «Зеркало недели» и «Общественное. Новости», в течение утра взрывы фиксировались в Черкассах, Днепре (ранее — Днепропетровск), Запорожье, Одессе, а также Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В Одессе и Запорожье власти сообщали о второй и третьей волнах взрывов.
В Днепре, как писала «Страна», приостанавливали движение автобусов, троллейбусов и трамваев на некоторых маршрутах.
Отключения электроэнергии произошли в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях, сообщало Минэнерго Украины.