Что известно о серии взрывов на Украине

Около 01:00 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областях, а также в самом Киеве, после 02:00 мск — в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях, спустя еще час — в Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.