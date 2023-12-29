Без шансов: пенсионер на иномарке врезался в КамАЗ под Волгоградом

Авария случилась около семи утра на 901-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». 68-летний владелец хэтчбека не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где и столкнулся с КамАЗом. Удар пришелся по большей части на водительскую сторону иномарки — машина превратилась в груду металла. КамАЗ после столкновения улетел в кювет.