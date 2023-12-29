Без шансов: пенсионер на иномарке врезался в КамАЗ под Волгоградом

У пенсионера на Datsun mi-DO не было шансов выжить в лобовом ДТП с КамАзом. Трагическое ДТП случилось накануне в Иловлинском районе, сообщают в волгоградском полицейском главке.
Авария случилась около семи утра на 901-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». 68-летний владелец хэтчбека не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где и столкнулся с КамАЗом. Удар пришелся по большей части на водительскую сторону иномарки — машина превратилась в груду металла. КамАЗ после столкновения улетел в кювет.
Водитель Datsun скончачлся на месте, его 45-летняя пассажирка в настоящее время в больнице. Подробности о пожаре, в котором погибли многодетная мать и двое малышей, в нашем материале.