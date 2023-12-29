В Тольятти руководство школы оштрафовали после драки учениц

Несколько ведомств начали проверки. В прокуратуре уточнили, что после надзорных мероприятий исполняющему обязанности директора школы и самому учреждению сделали предупреждение за то, что те утаили сведения. Кроме того, нарушены права и свободы обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании. Такая ситуация стала причиной для штрафа исполняющему обязанности в размере 10 тысяч рублей и школе — 50 тысяч рублей.