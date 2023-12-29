В Тольятти руководство школы оштрафовали после драки учениц

Завершилась проверка прокуратуры Комсомольского района после появления информации о драке между школьницами в Тольятти. Руководству учреждения вынесли выговор и оштрафовали, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В середине октября в одной из школ Тольятти произошел серьезный конфликт между ученицами. Хотя работники школы были в курсе этого, но не вызвали «скорую», не организовали медосмотр после случившегося и не сообщили об инциденте в органы системы профилактики. После драки видеозапись появилось в соцсетях.
Несколько ведомств начали проверки. В прокуратуре уточнили, что после надзорных мероприятий исполняющему обязанности директора школы и самому учреждению сделали предупреждение за то, что те утаили сведения. Кроме того, нарушены права и свободы обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании. Такая ситуация стала причиной для штрафа исполняющему обязанности в размере 10 тысяч рублей и школе — 50 тысяч рублей.
Со стороны администрации Тольятти после представления надзорного ведомства также последовала реакция — выговор директору и заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
Кроме того, сотрудники органов профилактики и прокуратуры организовали встречи с учащимися, где провели разъяснительную работу. В самой школе поставили дополнительные видеокамеры, привели в порядок документацию о порядке действий по расследованию несчастных случаев с обучающимися и организовали инструктаж.