Мама, папа и трое детей отравились угарным газом: В Кишинёве спасатели вовремя подоспели — спасли, но всех пришлось госпитализировать

В связи с этим Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании установок, работающих на природном газе, а также других источниках отопления домов. При этом граждан просят систематически проверять состояние котлов, печей и других источников отопления перед эксплуатацией, а при обнаружении трещин или неисправностей обращаться за помощью к специалистам, чтобы избежать рискованных ситуаций.