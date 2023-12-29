Мама, папа и трое детей отравились угарным газом: В Кишинёве спасатели вовремя подоспели — спасли, но всех пришлось госпитализировать

Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом, исходящим из газового котла, сообщает пресс-служба ГИЧС.
ЧП произошло утром 28 декабря в квартире в Дурлештах. Пострадали 28-летний мужчина, его 28-летняя жена, а также их дети — 10-летний мальчик и двое его братьев в возрасте 9 и 4 лет. Пострадавших доставили в больницу. На данный момент их состояние стабильно-удовлетворительное. Все обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.
В связи с этим Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании установок, работающих на природном газе, а также других источниках отопления домов. При этом граждан просят систематически проверять состояние котлов, печей и других источников отопления перед эксплуатацией, а при обнаружении трещин или неисправностей обращаться за помощью к специалистам, чтобы избежать рискованных ситуаций.
С начала года отравились угарным газом 35 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.