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Бывший замглавы МЧС получил 5 лет колонии за превышение полномочий

Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича к пяти годам колонии общего режима по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве в Мурманской области ковидного госпиталя, который закрыли через четыре месяца работы. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Бывший заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Андрей Гурович
Источник: РИА "Новости"

Госпиталь на 700 коек в Мурмашах Мурманской области с реанимацией и блоком интенсивной терапии развернули по поручению президента Владимира Путина после просьбы губернатора региона Андрея Чибиса.

Через четыре месяца после торжественного открытия госпиталя губернатор объявил о его закрытии, поскольку объект не понадобился — ситуация в близлежащем вахтовом поселке Белокаменка, очаге заражения, «являлась стабильной». Оборудование из госпиталя распределили по другим больницам.

По версии следствия, в 2020 году Андрей Гурович организовал выделение из федерального бюджета 969 млн руб. для строительства полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Следствие установило, что госпиталь возвели «без учета климатических условий региона», из-за чего по назначению не использовался и был демонтирован. Бюджет Мурманской области получил ущерб на сумму 323 млн руб. Ущерб возместили родственники Андрея Гуровича. Вину обвиняемый не признал.

Анастасия Ларина

МЧС