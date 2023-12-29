Бывший замглавы МЧС получил 5 лет колонии за превышение полномочий

По версии следствия, в 2020 году Андрей Гурович организовал выделение из федерального бюджета 969 млн руб. для строительства полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Следствие установило, что госпиталь возвели «без учета климатических условий региона», из-за чего по назначению не использовался и был демонтирован. Бюджет Мурманской области получил ущерб на сумму 323 млн руб. Ущерб возместили родственники Андрея Гуровича. Вину обвиняемый не признал.