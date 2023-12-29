Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — уточнили в ведомстве.
Как уточняется, в соответствии с действующими процедурами «оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства».
В свою очередь, пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский сообщил в эфире телеканала TVN, что военные привели свои силы и средства ПВО в повышенную боевую готовность и выясняют подробности инцидента.
Он не смог ответить на вопрос, упал ли воздушный объект на территории Польши, либо покинул ее воздушное пространство.
Президент Польши Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.
Радиостанция RMF FM приводит свидетельства очевидцев, проживающих в районе Дольхобычув Люблинского воеводства. По их словам, воздушный объект летел «с огромной скоростью, сильным шумом и свистом».
Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.
Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев не причастен к инциденту. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Такой же позиции придерживались и в НАТО.
В сентябре польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента, и решение об этом, вероятно, приняли на «высоком политическом уровне украинского государства».
В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300.