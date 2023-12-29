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Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины

ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики в X.
Польша
Источник: РИА "Новости"

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — уточнили в ведомстве.

Как уточняется, в соответствии с действующими процедурами «оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

В свою очередь, пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский сообщил в эфире телеканала TVN, что военные привели свои силы и средства ПВО в повышенную боевую готовность и выясняют подробности инцидента.

Он не смог ответить на вопрос, упал ли воздушный объект на территории Польши, либо покинул ее воздушное пространство.

«Сейчас идет установление всех подробностей. Мы поверяем все возможные варианты, в том числе ведутся поиски. Пока все находится в фазе расследования, и больше я ничего не могу сказать. Все сценарии возможны», — сказал Горышевский.

Президент Польши Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.

Радиостанция RMF FM приводит свидетельства очевидцев, проживающих в районе Дольхобычув Люблинского воеводства. По их словам, воздушный объект летел «с огромной скоростью, сильным шумом и свистом».

По данным радиостанции, в окрестностях Замостья идет поиск обломков.

Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.

Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев не причастен к инциденту. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Такой же позиции придерживались и в НАТО.

В сентябре польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента, и решение об этом, вероятно, приняли на «высоком политическом уровне украинского государства».

В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300.