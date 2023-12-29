Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — уточнили в ведомстве.

Как уточняется, в соответствии с действующими процедурами «оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

В свою очередь, пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский сообщил в эфире телеканала TVN, что военные привели свои силы и средства ПВО в повышенную боевую готовность и выясняют подробности инцидента.

Он не смог ответить на вопрос, упал ли воздушный объект на территории Польши, либо покинул ее воздушное пространство.

«Сейчас идет установление всех подробностей. Мы поверяем все возможные варианты, в том числе ведутся поиски. Пока все находится в фазе расследования, и больше я ничего не могу сказать. Все сценарии возможны», — сказал Горышевский.