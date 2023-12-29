Экс-замгендиректорам Белаза и МТЗ вынесен приговор

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Суд вынес приговор бывшим заместителям руководителей Белаза (Олег Степук) и МТЗ (Сергей Сиротенко), а также ряду других должностных лиц этих предприятий, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.
Фигуранты проходили по уголовным делам, возбужденным по ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору).
На основании решения суда Фрунзенского района Минска Степук и Сиротенко были приговорены к 11 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на пять лет.
Помимо этого, Сиротенко был назначен штраф в размере 2500 базовых величин, что сейчас равняется 92,5 тысячи рублей.
Другим должностным лицам предприятий суд назначил сроки лишения свободы от семи до 12 лет с лишением занимать определенные должности на пять лет и штрафы от 37 тысяч до 74 тысяч рублей.
Как отметили в Генпрокуратуре, ранее арестованное имущество фигурантов дела оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора.
Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.