Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Экс-замгендиректорам Белаза и МТЗ вынесен приговор

Имущество фигурантов дела оставлено под арестом, приговор может быть обжалован в установленные сроки.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Суд вынес приговор бывшим заместителям руководителей Белаза (Олег Степук) и МТЗ (Сергей Сиротенко), а также ряду других должностных лиц этих предприятий, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

Фигуранты проходили по уголовным делам, возбужденным по ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору).

На основании решения суда Фрунзенского района Минска Степук и Сиротенко были приговорены к 11 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на пять лет.

Помимо этого, Сиротенко был назначен штраф в размере 2500 базовых величин, что сейчас равняется 92,5 тысячи рублей.

Другим должностным лицам предприятий суд назначил сроки лишения свободы от семи до 12 лет с лишением занимать определенные должности на пять лет и штрафы от 37 тысяч до 74 тысяч рублей.

Как отметили в Генпрокуратуре, ранее арестованное имущество фигурантов дела оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора.

Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.