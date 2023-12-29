В Новосибирске покерный турнир прервал наряд ОМОНа

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Заельцовского района признала законным возбуждение уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.
Сотрудниками ОЭБ и СК РФ была пресечена деятельность «подпольного казино» на улице Залесского. Там организатор и 4 крупье проводили новогодний турнир по покеру. Примерный размер выигрыша составлял 50 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 5 человек, в том числе организатора.
Прокуратура Заельцовского района взяла на контроль расследование уголовного дела.
Напомним, что в Новосибирске и области накрыли 93 подпольных казино.