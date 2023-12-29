В Новосибирске покерный турнир прервал наряд ОМОНа

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Заельцовского района признала законным возбуждение уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.