В Петербурге проверяют информацию о смерти ребёнка на приёме у стоматолога

На место для выяснения обстоятельств трагедии выехала полиция. Однако, по данным издания, прибывшие на место полицейские обнаружили, что двери в клинику закрыты, а медперсонала нет. Директор стоматологии рассказал правоохранителям, что клиника не работает уже давно, а приём пациентов не ведётся. Когда сотрудники стали звонить заявителю, он трубку не снял. Следственный комитет информацию о смерти школьницы в стоматологическом кресле также не подтвердил.