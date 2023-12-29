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В Петербурге проверяют информацию о смерти ребёнка на приёме у стоматолога

О том, что 12-летняя девочка умерла в зубной клинике, стало известно утром 29 декабря. Однако приехавшие на место ЧП правоохранители наткнулись на закрытую дверь учреждения, а телефон заявителя не отвечал.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

На приёме стоматолога в клинике на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга умерла 12-летняя девочка. По предварительным данным, она скончалась от анестезии в 10:50, со ссылкой на свои источники сообщают 78.ru.

На место для выяснения обстоятельств трагедии выехала полиция. Однако, по данным издания, прибывшие на место полицейские обнаружили, что двери в клинику закрыты, а медперсонала нет. Директор стоматологии рассказал правоохранителям, что клиника не работает уже давно, а приём пациентов не ведётся. Когда сотрудники стали звонить заявителю, он трубку не снял. Следственный комитет информацию о смерти школьницы в стоматологическом кресле также не подтвердил.

Теперь полиция выясняет детали этого странного дела.

В соцсетях же распространилась информация, что девочка скончалась в кабинете зубного врача в клинике «Дунай», а причиной смерти ребёнка, пришедшего к доктору вместе с отцом, называют возможную реакцию организма на анестезию.

Ранее в Петербурге грудная малышка умерла, отравившись молоком матери. Экспертиза нашла в её организме тяжёлые наркотики и установила, что она могла получить их во время грудного вскармливания.

медицина