В Бухаре железнодорожник погиб под колесами электропоезда

27 декабря электропоезд Afrosiyob насмерть сбил железнодорожника, возвращавшегося после проведения ремонта, сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».
В этот день около 11:26 на железнодорожном участке между станциями «Жума» и «Каттакурган» машинист высокоскоростного поезда Afrosiyob заметил неполадки на путях и незамедлительно сообщил об этом.
Для их устранения на место прибыла группа из девяти путейцев во главе с и. о. путевого мастера, руководителем работ Ш. М., которые провели текущий ремонт. На 9-м пикете 3750 км путеец М. Ш., возвращаясь к бригаде по железнодорожным путям, не обходя их с краю, не обратил внимания на предупреждающие сигналы, подаваемые бригадиром-путейцем и машинистом электропоезда Afrosiyob.
В результате электропоезд сбил путейца, что привело к его гибели. На данный момент подробности происшествия изучаются.