В Бухаре железнодорожник погиб под колесами электропоезда

Для их устранения на место прибыла группа из девяти путейцев во главе с и. о. путевого мастера, руководителем работ Ш. М., которые провели текущий ремонт. На 9-м пикете 3750 км путеец М. Ш., возвращаясь к бригаде по железнодорожным путям, не обходя их с краю, не обратил внимания на предупреждающие сигналы, подаваемые бригадиром-путейцем и машинистом электропоезда Afrosiyob.