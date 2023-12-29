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Минобороны РФ заявило, что за неделю в плен сдались 43 украинских военнослужащих

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ взяли в плен 43 украинских военнослужащих за прошедшую неделю.
Украина, армия
Источник: Reuters

Как сообщили в Минобороны РФ, 22 из них сдались в плен на купянском направлении.

«В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении», — говорится в сообщении.