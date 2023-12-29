Минобороны РФ заявило, что за неделю в плен сдались 43 украинских военнослужащих

Как сообщили в Минобороны РФ, 22 из них сдались в плен на купянском направлении.
«В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении», — говорится в сообщении.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в Минобороны РФ, 22 из них сдались в плен на купянском направлении.
«В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении», — говорится в сообщении.