Сотрудники МВД попали в ДТП в Петербурге

ДТП произошло около трех часов ночи на проспекте Энгельса у дома № 47. Правоохранители ехали с включенными светозвуковыми сигналами в служебных целях. Водитель иномарки Geely, разворачиваясь от Выборгского шоссе в сторону проспекта Испытателей, не предоставил преимущество служебному транспорту. От удара машину правоохранителей выкинуло на встречную полосу, где она врезалась в BMW.