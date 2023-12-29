Российские войска уничтожили чешского «Вампира» в зоне СВО

25 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР — одного из главных укрепрайонов ВСУ. Как пояснил глава ведомства, освобождение Марьинки не только снижает способность ВСУ к обороне, но и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.