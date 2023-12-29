За неделю, отметили в министерстве, на донецком направлении противник помимо боевой машины чешского производства потерял более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 49 орудий полевой артиллерии.
Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России за неделю отбили 34 атаки противника и заняли населенный пункт Марьинка.
25 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР — одного из главных укрепрайонов ВСУ. Как пояснил глава ведомства, освобождение Марьинки не только снижает способность ВСУ к обороне, но и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.