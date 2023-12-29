Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области.