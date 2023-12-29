Девушка спешила в аэропорт, но оказалась в суде в Кокшетау

Ранее в Уральске полицейские задержали 21-летнего мужчину. На своей Lada Kalina он ездил без прав и номеров. А общая сумма штрафов за нарушения им дорожных правил составила около 700 тысяч тенге. Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление. А в Актобе 18-летняя девушка без водительских прав за рулем внедорожника попала в ДТП. Она врезалась в LED-экран, расположенный на обочине дороги. На нее и владельца автомашины были составлены протоколы об административном правонарушении.