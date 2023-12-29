В Башкирии произошла массовая смертельная авария

Спасатели МЧС и Госкомитета РБ по ЧС выехали на место и вытащили пострадавших из искореженных авто, оказали раненым медицинскую помощь. Два человека из Lada Largus погибли в аварии, еще два человека из Toyota Camry пострадали, их везут в больницу. Всего в происшествии пострадали три человека: в каком авто находился третий пострадавший, не сообщается.