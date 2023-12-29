Бывший вице-премьер Башкирии Борис Беляев вышел на свободу

Борис Беляев был задержан в феврале 2021 года. В июне текущего года Ленинский райсуд Уфы приговорил его к шести годам в колонии общего режима, однако через полгода Верховный суд Башкирии смягчил приговор до двух лет и двух месяцев колонии-поселения. С учетом домашнего ареста и последующего содержания под стражей срок наказания истекает 4 января, но поскольку этот день является праздничным, осужденного освободили в последний рабочий день этого года.



В ноябре глава республики Радий Хабиров, комментируя приговор экс-министру во время прямой линии, заявил, что найдет ему после освобождения работу, но она не будет связана с государственными должностями.