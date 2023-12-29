В Екатеринбурге задержали четырех иностранцев, связанных с исламистами

В ходе обыска по месту жительства у них обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. Как уточнили в ведомстве, близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным российскими силовиками весной 2002 года.