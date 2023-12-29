В Екатеринбурге задержали четырех иностранцев, связанных с исламистами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Силовики задержали в Екатеринбурге четырех иностранных граждан, причастных к финансированию террористических формирований в Сирии, сообщает региональное управление ФСБ.
«Управлением ФСБ России по Свердловской области в результате спецоперации в Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещенной в России международной террористической организации “Катиба Таухид Валь-Джихад”*, находящимся на территории Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, максимальное наказание по данной статье предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранты арестованы.
В ходе обыска по месту жительства у них обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. Как уточнили в ведомстве, близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным российскими силовиками весной 2002 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.