Жители воронежского райцентра сообщили об исчезновении российского флага со здания администрации

Со здания администрации Острогожска и Острогожского района Воронежской области исчез российский триколор. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщила местная жительница Татьяна Володина. Ее окна выходят на административное здание.
Два месяца назад женщина заметила, что флаг истрепался: от него оторвался фрагмент. Обнаружив это, женщина позвонила в администрацию. После ее звонка болтающийся клочок убрали, но из-за этого флаг стал квадратным. Еще месяц триколор развевался над крышей в таком виде.
— А около двух недель назад флаг сняли совсем, — поделилась читательница. — Подумала: наверно, решили поменять. Но пауза затянулась.
«Комсомолка» позвонила в администрацию района, где нам пояснили:
— Флаг сильно пострадал во время непогоды, его истрепало ветром, ураган даже повредил крышу. Мы приняли решение заменить триколор и заказали его в Воронеже. Сейчас новый флаг уже доставили, но для его закрепления на флагштоке нужна автовышка.
технику чиновники будут арендовать. А поскольку впереди новогодние каникулы, то, скорее всего, обновленный флаг появится над крышей административного здания уже после 9 января.