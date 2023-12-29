Жители воронежского райцентра сообщили об исчезновении российского флага со здания администрации

Два месяца назад женщина заметила, что флаг истрепался: от него оторвался фрагмент. Обнаружив это, женщина позвонила в администрацию. После ее звонка болтающийся клочок убрали, но из-за этого флаг стал квадратным. Еще месяц триколор развевался над крышей в таком виде.