Прокуратура проверяет информацию о бунте заключенных в Сочи

В прокуратуре Краснодарского края по данному факту организовали проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе надзорного органа.



В публикациях сказано, что группу из 47 человек готовили к отправке этапом в Армавир, однако часть из них не захотела ехать на праздники в СИЗО и взбунтовалась. Якобы некоторые заключенные пожаловались на плохое самочувствие и отказались выходить из камер, их пытались вывести принудительно, но начался конфликт.



По данным ряда Telegram-каналов, волнения удалось прекратить, и 11 человек уехали в СИЗО Армавира. Остальных якобы планируют отправить этапом позже, в субботу.



В пресс-службе краевого ГУ МВД «Ъ-Кубань» оперативно прокомментировать данную информацию не смогли.