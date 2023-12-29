Буран в Акмолинской области: 16 авто попали в массовое ДТП, есть погибший

Напомним, 26 декабря непогода обрушилась на Костанайскую область. Так, в Костанае на проспекте Абая около одного из торговых домов произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. С места происшествия в медицинское учреждение был доставлен один пострадавший. Занесенные снегом полицейские обратились к жителям региона с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Нулевая видимость наблюдалась на многих загородных трассах. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения были закрыты для всех видов транспорта. В тот же день бригаду электриков сдуло ветром с дороги в Костанайской области.