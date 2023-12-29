В Осинском округе 29 декабря простились с погибшим в СВО Сергеем Фотиным

В администрации округа рассказали о погибшем земляке. Сергей Фотин родился в селе Змеевка Частинского района в многодетной семье, затем его семья обосновалась в Осинском районе. Закончил школу Сергей Петрович в селе Устиново. В училище он получил профессию шофера и всю свою трудовую деятельность связал с лесной отраслью. В Осе женился, вскоре у него родился сын.