В Осинском округе 29 декабря простились с погибшим в СВО Сергеем Фотиным

В Осинский округ пришла страшная весть о гибели в зоне проведения СВО земляка Сергей Петровича Фотина. Он погиб 1 декабря 2023 года.
Официальная церемония прощания с погибшим Сергеем Фотиным прошла 29 декабря в дер. Пермякова Осиннского городского округа.
В администрации округа рассказали о погибшем земляке. Сергей Фотин родился в селе Змеевка Частинского района в многодетной семье, затем его семья обосновалась в Осинском районе. Закончил школу Сергей Петрович в селе Устиново. В училище он получил профессию шофера и всю свою трудовую деятельность связал с лесной отраслью. В Осе женился, вскоре у него родился сын.
«Сергей был мастер на все руки, хорошо работал по дереву, всегда был готов прийти на помощь. Он очень любил гулять по лесу, слушать пение птиц, собирать грибы и ягоды», — вспоминают родственники погибшего в спецоперации Сергея Петровича Фотина.
Администрация и Дума Осинского городского округа выражают глубокие соболезнования семье и близким Сергея Фотина.
«Пусть поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты. Сергей Петрович проявил высокий патриотизм, когда Родина оказалась в опасности, он вступил в ряды бойцов специальной военной операции», — говорится в официальном некрологе.
В ноябре этого года Осинский округ простился с еще двумя своим земляками — Сергеем Волковым, Александром Селивановым.